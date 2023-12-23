شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق الهوية الجديدة لـ "نزاهة" في وزارة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُطلقت الهوية الجديدة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في جهاز وزارة التعليم، كأول مؤسسة حكومية تُطلق فيها تلك الهوية.

كما أقامت الهيئة ركناً توعوياً تثقيفياً مصاحباً للفعالية.

السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات

كانت نظّمت وزارة التعليم بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، ورشة عمل تحت عنوان "السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات".

وجاء هذا تفعيلاً للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

الورشة جاءت ضمن برنامج "أمانة"، أحد برامج وكالة الموارد البشرية، الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، من خلال رفع كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، وتعزيز قيم النزاهة.

تعزيز قيم السلوك الوظيفي

هذا بالإضافة إلى زيادة وعي وإدراك منسوبي الوزارة باللوائح والأنظمة، وترسيخ الولاء، إلى جانب تعزيز قيم السلوك الوظيفي؛ دعماً للثقافة التنظيمية والارتقاء بمستوى الجودة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتناولت ورشة العمل عدة محاور أبرزها؛ مفهوم الموظف العام، ومهامه وواجباته، ومفهوم التفويض الإداري، وشروط صحته، إضافةً إلى أنواع التفويض، والمسؤولية في منحه، وكذلك إساءة استعمال السلطة.

مبادئ الشفافية والنزاهة

وفعّلت وزارة التعليم بالشراكة مع "نزاهة" الاحتفاء بهذا اليوم العالمي تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد".

وذلك من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية والأنشطة الطلابية والممارسات التدريبية والتنافسية والتفاعلية في مدارس التعليم العام.

كما تركّز على مبادئ الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة، وتسهم في توعية الطلبة بالمحافظة على الممتلكات، ومخاطر الفساد على الفرد والمجتمع بشكل عام.