السعودية | إسعاف المنية ينفذ 63 مهمة خلال أسبوع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يواصلً إسعاف “سبل السلام” في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية، حيث تم تنفيذ 63 مهمة خلال أسبوع تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.