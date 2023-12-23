اخبار السعوديه

السعودية | إسعاف المنية ينفذ 63 مهمة خلال أسبوع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إسعاف المنية ينفذ 63 مهمة خلال أسبوع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يواصلً إسعاف “سبل السلام” في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية، حيث تم تنفيذ 63 مهمة خلال أسبوع تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا