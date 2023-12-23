السعودية | موسم الرياض يطلق مهرجان الرياض لعربات الطعام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار “Big time” أمس، مهرجان الرياض لعربات الطعام، حيث يشكل المهرجان تجربة استثنائية لعشاق الأكلات المتنوعة، إذ يوفر أشهر الأطباق العالمية في مكان واحد، ليستمتع الزوار بتجربة المذاقات المتنوعة من جميع أنحاء العالم.

وتستقبل المنطقة زوارها يومياً من الساعة 4:00 مساءً وتغلق الطلبات في تمام الساعة 11:30 مساءً، ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط:

‏http://onelink.to/wbkapp.

وتأتي منطقة مهرجان الرياض لعربات الطعام ضمن تجارب وفعاليات الموسم الرياض 2023؛ بهدف دمج الثقافة المحلية والعالمية معاً من خلال استضافة أفضل عربات الطعام التي تقدم أشهى المأكولات بنكهات مختلفة، إلى جانب توفير العديد من الأنشطة الترفيهية.