السعودية | منطقة “رياض زوو “تستضيف عدداً من مستفيدي “تراحم” و “أصدقاء مرضى السرطان”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استضاف موسم الرياض 2023 في منطقة رياض زوو عدداً من مستفيدي اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، وجمعية “أمس” أصدقاء مرضى السرطان، لممارسة عدد من الأنشطة الترفيهية المميزة داخل المنطقة التي تعد واحدة من أكثر الأماكن احتضاناً للحيوانات والطيور في منطقة الشرق الأوسط.

واستمتع الحضور خلال الزيارة بخدمات المنطقة ومرافقها المتنوعة، والتي أتاحت لهم التفاعل مع عدد من الحيوانات، مثل الفيل والزرافة، ومراقبة الطيور، ومشاهدة عدد من الحيوانات عن قرب، إضافة إلى التنقل بين أرجاء المنطقة من خلال خرائط مجهزة لمساعدتهم في التعرف على زواياها وخصائصها المتعددة.

وتأتي استضافة الموسم لمستفيدي “تراحم”، وجمعية “أمس” أصدقاء مرضى السرطان، ضمن الخدمات المجتمعية التي يقدمها موسم الرياض لعدد من الجهات العاملة في المجالات الإنسانية، حيث يتيح لمنسوبيها والمستفيدين من خدماتها المشاركة بفعاليات الموسم، والاستمتاع بعدد من المجالات الترفيهية التي تضمها مناطقه المنتشرة في مختلف أنحاء العاصمة الرياض.