شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير .. نوع شهير من الأدوية يدمر العظام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وجدت دراسة من جامعة هونج كونج أن أحد أنواع الأدوية الشهيرة يتسبب فى اضرار واضحة حيث تضر الهيكل العظمى للإنسان.

ووفقا لما جاء فى موقع " Gazeta" فإن تناول الأدوية المهدئة التى لها تأثير منوم يزيد من خطر الإصابة بالهشاشة وكسور العظام.



وتشير مجلة Sleep Medicine Reviews إلى أن الباحثين قاموا بمراجعة 20 دراسة وصفية قام بها مجموعة متنوعة من العلماء من 11 دولة في العالم وشملت الدراسة ستة ملايين شخص الذين تناولوا هذا النوع من الأدوية.

أظهرت نتائج التحليل التلوي للدراسات السابقة أن الأشخاص الذين تناولوا الأدوية المهدئة المنومة زادت إصابتهم بكسور العظام مقارنة بمن لم يتناولونها.

توصل الباحثين أن تناول هذا النوع من الأدوية يزيد من خطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 32 بالمئة وخطر كسور عظام أخرى في الجسم يزداد بنسبة 41 بالمئة وهذا يحدث سواء تم تناول الأوية المهدئة لفترة طويلة أو قصيرة.

تكمن أهمية هذه الدراسة للفئات المعرضة لهشاشة العظام مثل النساء وكبار السن حيث يتوجب عليهم الابتعاد عن هذه الادوية الا فى حالة الضرورة واستشارة الطبيب لمعرفة طريقة مناسبة للحماية من الاثار الجانبية للأدوية المهدئة على العظام.