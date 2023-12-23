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تراند اليوم : بالفيديو: وزير خارجية ليبيا الأسبق يتحدث عن الكتاب الأخضر والنظرية العالمية الثالثة لـ معمر القذافي

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صحيفة الخليج 365: تحدث وزير الخارجية الليبي الأسبق عبد الرحمن شلقم، عن نظرية "الكتاب الأخضر" لـ معمر القذافي.

وكشف "شلقم" خلال حواره ببرنامج "السطر الأوسط"، أن "القذافي" كان يعتقد أنه مفكر أممي، موضحًا أن النظرية العالمية الثالثة مختلفة عن الرأسمالية والشيوعية.

وأوضح أنه لم يقوم بالكتابة عن "الكتاب الأخضر"، ولم يقرأ غير الفصل الأول فقط حتى اليوم.

وأضاف المفكر السياسي أن القذافي كان يعتقد أن سيقدم شيء وسيجد أنصاره بالمال من خلال هذا الكتاب الذي يطرح النظرية العالمية الثالثة، مشيرًا إلى أن القذافي هو الذي كتب الكتاب بنفسه، وكان لديه أفكارًا، وصياغته وصفها بأنها "عادية".

وذكر أن الشيوعية بدأت قديمًا بشكل فوضوي، لكن صاحب تأسيسها علميًا ونظريًا هو كارل ماركس في كتابه "رأس المال".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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