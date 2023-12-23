شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمير الكويت الجديد يكشف سر طاعته لشقيقه الأمير الراحل رغم عدم اقتناعه بها والان مع التفاصيل الكاملة

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انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر لحظة أداء القسم الدستوري لأمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمام مجلس الأمة. أثارت جملة من خطاب الشيخ مشعل اهتمام النشطاء وأصبحت محط تفاعل واسع.

أمير الكويت الجديد يكشف سر طاعته لشقيقه

في تلك الجملة، أشار الشيخ مشعل إلى عدم خرقهم لأوامر وتوجيهات الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح، حتى فيما كانوا غير مقتنعين ببعضها، وقال: “لم نخالف سموه قط في القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها لأن طاعته من طاعة الله”.

أمير الكويت الجديد يكشف سر

تفاعل النشطاء بشكل إيجابي مع هذه العبارة، رؤيةً فيها لمبدأ الشفافية والالتزام بالقانون، وفهمها على أنها إشارة إلى أهمية احترام سيادة القانون والمؤسسات في الكويت، يعتبر هذا التأكيد على الطاعة لولي الأمر دليلاً على التزام الحاكم الجديد بالقيم والمبادئ الأخلاقية، مما يلقى إعجاب الجمهور ويؤكد على حرصه على الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون العامة.