شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصدر يكشف عن اخر موعد لانتهاء أزمة السكر والان مع التفاصيل الكاملة

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تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع، وخاصة السكر، نتيجة لتداولات واحتكار بعض التجار، إضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية، في مبادرة لحل هذه المشكلة، تعمل الحكومة على استيراد كميات كبيرة من السكر وتوزيعها في منافذ الدولة الرسمية.

موعد لانتهاء أزمة السكر

من جهته، أكد خالد بدوي، في تصريحات هاتفية للإعلامية لميس الحديدي، أن الأزمة ستزول تمامًا خلال أسبوع واحد فقط، وكشف بدوي عن طبيعة الإنتاج السكري، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الاستهلاك، مما يفسر الطلب الكبير على الاستيراد.

وفي مكمل لهذه الأخبار الإيجابية، أعلن حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية أن أسعار السكر ستشهد انخفاضًا كبيرًا ابتداءً من منتصف شهر يناير المقبل، وأشار إلى أن طرح المحصول الجديد في الأسواق سيكون خلال الفترة المقبلة، مما يعد خطوة هامة نحو حل مشكلة ارتفاع أسعار السكر وتخفيف العبء على المواطنين.

تتطلع الحكومة المصرية إلى استمرار تلك الجهود في توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، وتحقيق توازن في السوق لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.