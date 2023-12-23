فيديو.. المرور السري يضبط مخالفات عدة للدراجات النارية بعرعر وجازان ونجران

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 7:47 صباحاً

واصلت إدارة المرور السعودي، جهودها الميدانية بعرعر وجازان ونجران لرصد وضبط مخالفات الدراجات النارية. وأكّدت دوريات المرور السري حضورها القوي في التصدّي لمخالفات الدراجات النارية في أكثر من مدينة. ووثق مقطع فيديو عمليات ضبط مجموعة من المخالفات تمثلت معظمها في مخالفات عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة أو استخدام الإضاءات وطمس اللوحات. كما تم ضبط مخالفات أخرى تمثلت في عدم الالتزام بحدود المسارات في الطريق العام وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة . وتمكنت فرق المرور السري من ضبط مخالفات أخرى تمثلت في السير دون لوحات أو لوحات غير ظاهرة.

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