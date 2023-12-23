31 ْ مئوية.. جازان وشرورة وبيشة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 8:26 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان وشرورة وبيشة أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية، فيما سجّلت القريات 4 درجات فقط . وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في نجران 30 درجة، وجدة ووادي الدواسر والقنفذة 29 ْمئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات في أدنى القائمة بـ 4 ْمئوية، تليها طريف والسودة 5 درجات مئوية، وعرعر 6 ْمئوية، وتبوك وسكاكا 7 درجات. وسجّلت سكاكا وطريف والطائف والقنفذة والقريات ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل ورفحاء أعلى نسبة رطوبة بين 90 % و95 %.

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