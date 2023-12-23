تراند اليوم : "يا عمو عايزة أختي".. تفاصيل أول مواجهة بين طفلة فيديو المصعد والمتهم بخطف شقيقتها

صحيفة الخليج 365: كشفت التحقيقات تفاصيل مواجهة مواجهة بين طفلة فيديو المصعد والمتهم بخطف شقيقتها بعد تخديرها في القاهرة.

مواجهة الطفلة والمتهم

وبحسب صحيفة المصري اليوم، أجرت النيابة أمس الجمعة مواجهة بين الطفلة "جنا" واثنين من المتهمين بخطف شقيقتها "حنين" ومساعدة والدهما في السفر بها إلى الخارج.

ونجت جنا، التلميذة بالصف السادس الابتدائي، من الخطف بعد تخديرها مثل أختها، أمام المصعد بالعقار في محل سكنهما في مدينة نصر بالقاهرة، وتعرفت الصغيرة على المتهم المقبوض عليه سامح، صديق والدها.

"يا عمو عايزة أختي"

وقالت الطفلة للنيابة العامة: "عمو رش عليا حاجة مع أختي، وبعد كده ما حسيتش بنفسي قوي، ولما فقت عرفت إنه مع بابا خدوا أختي".

وحين رأت المتهم بكت وقالت: "يا عمو عايزة أختي ترجعلنا تاني، ممكن تجيبها وتقول لبابا كده".