شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مخالفين لتهريبهم 80 كلجم من القات المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأشارت إلى أنهم هربوا 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، لافتة إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

مكافحة المخدرات في السعودية

وفي ذات القطاع تمكنت في وقت سابق من إحباط تهريب 105 كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أُحبط تهريب كمية من المخدرات في جازان وعسير والباحة، وفي قطاع الدائر بمنطقة جازان بنحو 75 كلجم من نبات القات المخدر، وأيضا استكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ولفتت إلى أهمية الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.