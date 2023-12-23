بأمر ملكي.. منح الجنسية السعودية لـ 8 إخوة والكشف عن أسمائهم

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في الرياض، بأنه تم صدور أمر ملكي، يحمل رقم (4/13793) وتاريخ 1428/8/27. وتضمن الأمر الملكي، أن يتم منح الجنسية العربية السعودية لكلًا من “نواف، نوف، عدي، عذاري، أحمد، إبراهيم، أريام، يوسف”، من أبناء “محمد إبراهيم قاسم الطياوي”.

وأضاف الأمر الملكي: “ضمن مجموعة أشخاص، المبلغ للإدارة بخطاب مقام المرجع رقم (45166690) وتاريخ 1445/5/16، وجرى نشر ذلك للإحاطة”، وفقاً لصحيفة “أم القرى”.

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