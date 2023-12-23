شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرارات عاجلة في دبي حول طريقة توصيل الطلبات والمطاعم والان مع التفاصيل الكاملة

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اتخذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطوة جديدة نحو الاستدامة من خلال قرارها باستخدام الدراجات الكهربائية في شركات توصيل الطلبات، بهدف البحث عن بدائل صديقة للبيئة.

طريقة توصيل الطلبات والمطاعم

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، فإن الخطة تشمل عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز قطاع النقل التجاري، منها تطوير البنية التحتية وتعديل اشتراطات الترخيص والتسجيل، وإقامة مشاريع لمحطات الشحن التجريبية لتبديل بطاريات الدراجات الكهربائية.

طريقة توصيل الطلبات والمطاعم

وأكد مدير إدارة أنشطة النقل التجاري في هيئة الطرق والمواصلات، مهند المهيري، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز أداء وتجارب وسائل النقل المستدامة وتقديم خدمات فعّالة واستدامة تماشيًا مع رؤية دبي 2030.

وأضاف المهيري: “تهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتعزيز خدمات النقل التجاري وتسريع التحول لوسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية، بما يسهم في تعزيز المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع بجميع شرائحه”.

ويشير المهيري إلى أن الهيئة قد بدأت بدراسة وتطوير النموذج الأمثل من الدراجات الكهربائية لتكون مناسبة لطبيعة أعمال قطاع توصيل الطلبات، مما يشجع الشركات في هذا المجال على اعتماد وسائل النقل الخضراء.