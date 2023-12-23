تركيا تعفي مواطني السعودية وعدداً من الدول من التأشيرة لغرض السياحة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 9:47 صباحاً

أعلنت السلطات التركية إعفاء مواطني السعودية وعدد من الدول من التأشيرة للقادمين للسياحة. تفصيلاً، نشرت الجريدة الرسمية التركية، السبت، مرسوماً رئاسياً يعفي مواطني بعض الدول العربية من تأشيرة الدخول عند زيارة البلاد لغايات سياحية. ووفق صحيفة "ترك برس"، يقضي المرسوم بإعفاء مواطني: السعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عُمان، والولايات المتحدة، وكندا، من تأشيرة الدخول لغايات سياحية. ويشمل الإعفاء من التأشيرة (فيزا)، حملة جواز السفر العادي من مواطني الدول المذكورة، ولمدة 90 يوماً في كلّ 180 يوماً.

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