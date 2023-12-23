انت الان تتابع "الحج": لا زيارة للروضة الشريفة إلا بتصريح عبر "نُسك" أو "توكلنا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة إصدار تصريح عند الرغبة في زيارة الروضة الشريفة، من خلال تطبيق "نُسك" أو تطبيق "توكلنا".

وشدّدت الوزارة على أنه لا يمكن للمستفيد حجز الروضة الشريفة، إلا بعد مضي 365 يوماً على آخر تصريح صدر له.

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