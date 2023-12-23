تراند اليوم : احذرها.. الكشف عن 3 أعراض في الأذن تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يضر بالقدرات السمعية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول على الأذن. وفقا لما جاء في "Thehealthsite".

وأوضح الخبراء الأعراض الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول في الدم وهي : -

فقدان السمع

عندما تعاني ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن تتأثر قدراتك السمعية أيضًا، وهو مؤشر أقل شهرة ولكنه يمكن أن يصبح شديدًا إذا لم تُقَدَّم الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب.

ألم خلف الأذنين

إذا شعرت بألم مفاجئ ومؤلم خلف الأذنين، فتأكد من فحص مستويات الكوليسترول لديك، وقد يكون هذا علامة على مشاكل ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم والتي تتطلب رعاية طبية في أقرب وقت ممكن.

طنين الأذن

طنين الأذن هو المؤشر الثالث الذي يشير إلى احتمالية إصابتك بإفراط في الكوليسترول وتعرضك لخطر فقدان السمع، وهو مؤشر نموذجي على ارتفاع نسبة الكوليسترول وقد يشير إلى عدم وجود تدفق دم كافٍ إلى الأذن الداخلية.