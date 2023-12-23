شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الطقس اليوم على المناطق السعودية ودرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع اليوم السبت في المملكة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، فإن الحالة تشمل مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.

الطقس في مناطق السعودية

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

طقس الشرقية اليوم

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة، على عدد من مناطق الشرقية، اليوم السبت، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الـ 11 مساء.

وأشار إلى أن التنبيه يشمل مناطق الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق.

طقس مكة المكرمة

الطقس في الباحة

الطقس في المدينة المنورة

الطقس في تبوك

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وبين أنها تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي.

ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.