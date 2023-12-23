شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق أستراليا.. السفارة بكانبرا تدعو المواطنين للتقيد بتعليمات السلطات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت السفارة السعودية في كانبرا، اليوم السبت، المواطنين الموجودين في ولاية غرب أستراليا، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، بسبب سوء الأحوال الجوية الناتجة عن حرائق في عدد من المناطق قرب مدينة بيرث.
وقالت السفارة عبر حسابها في منصة ”إكس“: ”نظرًا لسوء الأحوال الجوية في ولاية غرب أستراليا الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب مدينة بيرث، فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط: https://emergency.wa.gov.au“.This is a Twitter Status | نظراً لسوء الأحوال الجوية في ولاية This is a Twitter Status الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب مدينة This is a Twitter Status فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط:This is a Twitter Status
وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل على:
0432257277 — Embassy of Saudi Arabia in Australia (@KSAembassyAUST)
#السفارة_كانبرا | نظراً لسوء الأحوال الجوية في ولاية #غرب_استراليا الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب مدينة #بيرث فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط:https://t.co/xTBDSjmqcV— Embassy of Saudi Arabia in Australia (@KSAembassyAUST) December 23, 2023
وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل على:
0432257277
وأضافت: ”في حالات الطوارئ يرجى التواصل على: 0432257277“.