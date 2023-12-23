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حرائق أستراليا.. السفارة بكانبرا تدعو المواطنين للتقيد بتعليمات السلطات

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اليو - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق أستراليا.. السفارة بكانبرا تدعو المواطنين للتقيد بتعليمات السلطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت السفارة في كانبرا، اليوم السبت، المواطنين الموجودين في ولاية غرب أستراليا، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، بسبب سوء الأحوال الجوية الناتجة عن حرائق في عدد من المناطق قرب مدينة بيرث.

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة ”إكس“: ”نظرًا لسوء الأحوال الجوية في ولاية غرب أستراليا الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب مدينة بيرث، فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط: https://emergency.wa.gov.au“.

This is a Twitter Status | نظراً لسوء الأحوال الجوية في ولاية This is a Twitter Status الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب مدينة This is a Twitter Status فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط:This is a Twitter Status
وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل على:
0432257277 — Embassy of Saudi Arabia in Australia (@KSAembassyAUST)

وأضافت: ”في حالات الطوارئ يرجى التواصل على: 0432257277“.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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