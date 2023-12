شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق أستراليا.. السفارة بكانبرا تدعو المواطنين للتقيد بتعليمات السلطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت السفارة السعودية في كانبرا، اليوم السبت، المواطنين الموجودين في ولاية غرب أستراليا، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، بسبب سوء الأحوال الجوية الناتجة عن حرائق في عدد من المناطق قرب مدينة بيرث.

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة ”إكس“: ”نظرًا لسوء الأحوال الجوية في ولاية غرب أستراليا الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب مدينة بيرث، فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط: https://emergency.wa.gov.au“.

#السفارة_كانبرا | نظراً لسوء الأحوال الجوية في ولاية #غرب_استراليا الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب مدينة #بيرث فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط:https://t.co/xTBDSjmqcV



وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل على:

0432257277 — Embassy of Saudi Arabia in Australia (@KSAembassyAUST) December 23, 2023

وأضافت: ”في حالات الطوارئ يرجى التواصل على: 0432257277“.