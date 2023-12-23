شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. ضبط 16.8 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1/ 6/ 1445 هـ الموافق 14/ 12/ 2023 م حتى 7/ 6/ 1445هـ الموافق 20/ 12/ 2023م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16899 مخالفًا، منهم 11033 مخالفًا لنظام الإقامة، و3493 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2373) مخالفًا لنظام العمل.

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ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 769 شخصًا 39% منهم يمنيو الجنسية، و58% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 80 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 52369 وافداً مخالفًا، منهم 46431 رجلاً، و5938 امرأة.

خامسًا: تم إحالة 46743 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1716 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9147 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.