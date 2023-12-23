السعودية | «الحج والعمرة»: إتاحة زيارة الروضة الشريفة بعد 365 يوماً من آخر تصريح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة في السنة.

جاء ذلك وفق ما كشفته الوزارة عبر منصة «إكس» رداً على الاستفسارات الواردة إليها، مؤكدة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوماً من آخر تصريح له.

وقالت «الحج والعمرة»: لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق «نسك» أو «توكلنا» بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا.