السعودية | بـ31 ْ مئوية.. جازان وشرورة وبيشة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بـ31 ْ مئوية.. جازان وشرورة وبيشة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان وشرورة وبيشة أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية، فيما سجّلت القريات 4 درجات فقط .

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في نجران 30 درجة، وجدة ووادي الدواسر والقنفذة 29 ْمئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات في أدنى القائمة بـ 4 ْمئوية، تليها طريف والسودة 5 درجات مئوية، وعرعر 6 ْمئوية، وتبوك وسكاكا 7 درجات.