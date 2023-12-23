السعودية | السفارة في أستراليا للسعوديين: بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة الحرائق.. تقيدوا بتعليمات السلطات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت السفارة السعودية في كانبرا، المواطنين الموجودين فيها، إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت السفارة اليوم (السبت) عبر حسابها في منصة «إكس»: نظرًا لسوء الأحوال الجوية في ولاية غرب أستراليا الناتجة عن الحرائق بعدد من الخليج 365 قرب مدينة بيرث، فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط: https://emergency.wa.gov.au.

وأضافت: «في حالات الطوارئ يرجى التواصل على: 0432257277».