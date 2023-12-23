السعودية | «الحصيني»: أمطار متوقعة اليوم على عدة مواقع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة، اليوم السبت، على عدة مواقع.

وأضاف «الحصيني»، عبر منصة (إكس)، أن «فرصة الأمطار لا زالت متوقعة وهي متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة، وذلك في سياق استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ».