السعودية | «الحصيني»: أمطار متوقعة اليوم على عدة مواقع

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «الحصيني»: أمطار متوقعة اليوم على عدة مواقع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة، اليوم السبت، على عدة مواقع.
وأضاف «الحصيني»، عبر منصة (إكس)، أن «فرصة الأمطار لا زالت متوقعة وهي متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة، وذلك في سياق استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ».
وأكمل، أن «الأمطار تشمل أجزاء من شمال العاصمة الرياض نواحي محافظات ومراكز شقراء والمجمعة والدوادمي، وعفيف، وثادق وحريملاء ورماح، والقويعية».
ورجح الباحث في الطقس، احتمال امتداد الأمطار إلى العاصمة الرياض خاصة شمالها وتشمل شمال الشرقية نواحي النعيرية والجبيل والصمان، ونواحي مكة ذاتها وشمال شرقها وجنوبها حتى الليث، وتمتد الأمطار كذلك إلى الكويت.