شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية يكشف عن طريقة سهلة وطبيعية لعلاج الإمساك بشكل نهائي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف أستاذ واستشاري التغذية السريرية، الدكتور عبدالعزيز العثمان عن علاج سهل وبسيط لحل مشكلة الإمساك، والإمساك المزمن.

وأوضح خلال مقطع فيديو، شاركه مع متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أن الإمساك يكون أحيانًا لأسباب مرضية، ومرتبط بأدوية علاجية لأمراض معينة مثل، السكري وارتفاع ضغط الدم، الغدة الدرقية، أو قد يكون هناك تضييق في الأمعاء بسبب وجود أيًا من أنواع السرطانات.

وأضاف: قد يكون مرتبط بالحمل أو كبار السن، مستدركًا: ولكن 90% من حالات الإمساك لا تكون عرض مرضي، ولكن لأسباب تتعلق بنمط الحياة، مثل قلة الحركة، وقلة السوائل، أو بسبب اتباع حمية غذائية.

وأكد أن الملينات لا تعتبر علاج نهائي للإمساك، ولكنها علاج مؤقت لا يمكن الاستمرار عليه لأن له أضرار سلبية.

وأوضح أن أسهل طريقة لعلاج الإمساك، هي زيادة الألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكه والحبوب، والسلطات والورقيات، زيادة السوائل، والحركة واللياقة، أو تدليك منطقة البطن عكس عقارب الساعة.

وأضاف: بهذه الطرق البسيطة التي تركز على زيادة الألياف الغذائية بكمية كبيرة في الأكل فإنه في خلال شهرين أو ثلاثة شهور لا يمكن أن يحدث الإمساك.