شكرا لقرائتكم خبر عن "لا ترميه بعد اليوم"..مفاجأة بشأن فوائد الزبادي واللبن التي مضى على إنتاجها أكثر من أسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شخص اتهمه ضيفوه بسرقة 150ألف ريال من داخل سيارتهم..وبعدما حول لهم المبلغ كانت المفاجأة الكشف عن أكبر دولة عربية مصدره ومستهلكه للخمور .. لن تتوقع من هي؟!

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