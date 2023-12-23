شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 12 نوعاً من الفاكهة "المفيدة" لمرضى السكر والضغط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد الفاكهة جزءًا رئيسًا في أي حمية غذائية صحية كونها تحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم ولتعزيز قدراته على أداء وظائفه، وسنتعرف في هذا المقال على مجموعة أنواع من الفاكهة المفيدة لمرضى السكر والضغط:

الفاكهة المفيدة لمرضى السكر والضغط

تتضمن أبرز أنواع الفاكهة المفيدة لمرضى السكر والضغط الآتي:

التوت: وتشمل أنواعه التوت الأزرق والفراولة وغيرهما، وذلك كونه غنيًا بالألياف ومضادات الأكسدة (Antioxidants).

الكرز الأحمر: يحتوي الكرز الأحمر على مواد مضادة للالتهاب وأخرى مضادة للأكسدة.

الخوخ: تشمل أبرز العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الخوخ فيتامين ج (Vitamin C) والبوتاسيوم.

المشمش: يعد المشمش مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية، لا سيما فيتامين أ (Vitamin A) والألياف.

التفاح: فهو غني بالعناصر الغذائية التي تشمل فيتامين ج والألياف، وينصح بأكله مع قشوره لما لها من فوائد تشمل احتواءها على مضادات للأكسدة.

البرتقال: وذلك إضافةً إلى الأنواع الأخرى من الفاكهة الحمضية، منها الجريب فروت.

الإجاص: فهو يعد مصدرًا غنيًا بالألياف وفيتامين ك (Vitamin K)، إضافةً إلى عناصر غذائية أخرى.

الكيوي: يعد الكيوي مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية التي تتضمن الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج.

الفاكهة المفيدة لمرضى الضغط

تتضمن أنواع الفاكهة المفيدة لمرضى الضغط الآتي:

التوت

يحتوي التوت الأزرق والفراولة على مادة الأنثوسيانين (Anthocyanin) التي تسهم في تخفيض مستويات ضغط الدم، أي أنهما يقعان ضمن الفاكهة المفيدة لمرضى السكر والضغط.

الموز والأفوكادو

وذلك كونهما غنيان بالبوتاسيوم الذي يعمل على التخفيف من تأثير الصوديوم الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم.

الكيوي

يعد الكيوي ضمن أنواع الفاكهة المفيدة لمرضى السكر والضغط. ويعتقد بأن فائدته لمرضى الضغط ناجمة عما يحتوي عليه من مواد نشطة حيويًا (Bioactive).

البطيخ

وذلك لاحتوائه على الحمض الأميني سيترولين (Citrulline) الذي يسهم في التخفيف من ارتفاع ضغط الدم.

الفاكهة المضرة بمرضى السكر والضغط

بعد أن تعرفنا على بعض أنواع الفاكهة المفيدة لمرضى السكر والضغط، سننتقل الآن إلى الأنواع المضرّة بهم:

1. الفاكهة المضرّة بمرضى السكر

تتضمن أبرز أنواع الفاكهة المضرة بمرضى السكر الآتي:

الفاكهة ذات المؤشر الغلايسيمي العالي (High glycemic index - GI)

تتضمن الفاكهة ذات المؤشر الغلايسيمي العالي الآتي:

الإجاص.

الموز.

البطيخ.

الفاكهة المجففة

فمقدار الكربوهيدرات والسكر يكون أعلى في الفاكهة المجففة مقارنة بالطازجة، وقد يكون مقدار الألياف فيها أقل إن نزعت قشورها.

عصائر الفاكهة

تسبب عصائر الفاكهة ارتفاع مستويات السكر في الدم، وذلك لاحتوائها على كثير من السكر.

فينصح بتناول الفاكهة الطازجة بدلًا عنها أو تخفيفها بالماء بعد استشارة الطبيب.

الفاكهة المضرّة بمرضى الضغط

لا توجد فاكهة محددة تضرّ بمرضى الضغط، لكن على هؤلاء المرضى تجنب شرب عصائر الفواكه المركزة كونها تحتوي على سكر مضاف.

أغذية أخرى مفيدة لمرضى السكر والضغط

تشمل أبرز الأغذية الأخرى المفيدة لمرضى السكر والضغط الآتي:

أغذية مفيدة لمرضى السكر

تشمل هذه الأغذية الآتي:

النشويات الآتية من الحبوب الكاملة والبطاطس الحلوة المشوية.

الخضروات، منها: السبانخ، والخس.

مصادر البروتين، منها: السمك، والبيض، وصدور الدجاج، والفول.

منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية منه.

الدهون الصحية، منها: المكسرات، والزيوت النباتية.

2. أغذية مفيدة لمرضى الضغط

من هذه الأغذية الآتي:

البنجر وعصيره.

الشوكولاتة الداكنة.

الشوفان.

الخضروات داكنة الأوراق.

الثوم.

الأطعمة المخمرة.

العدس وغيره من البقوليات.

اللبن.