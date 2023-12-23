شكرا لمتابعة خبر عن مواطن ترك الوظيفة خارج العلا ليعمل بالزراعة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فضل المواطن عبدالعزيز الحربي، ترك العديد من الفرص الوظيفية خارج العلا من أجل أن يتفرغ لخدمة والدته قبل أن ينشأ تجارته الخاصة في الزراعة.

لفت إلى أنه حصل في 1401هـ على الشهادة الثانوية، ثم التحق بجامعة الملك عبدالعزيز، بكلية الآداب، وذلك بحسب ما ذكر بقناة “العربية”.

وأضاف أنه ترك العديد من الفرص الوظيفية خارج العلا بسبب تفرغه لخدمة والدته قبل أن ينشئ تجارته الخاصة في الزراعة.

وأشار إلى أنه عمر في تسليك العيون، كما ساعد والده في عدة مهن وتعلم منه مجال الزراعة، داعيا الشباب للاهتمام بالزراعة لكون بها فوائد كثيرة.