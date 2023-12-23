كل مميزات منصة التأشيرات السعودية الموحدة الجديدة

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أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن إطلاق منصتها الموحدة للتأشيرات تحت اسم “تأشيرة السعودية”، والتي تم ربطها بأكثر من 50 جهة حكومية.

مميزات منصة التأشيرات السعودية الموحدة الجديدة

تم الكشف عن المنصة الرقمية والتشاركية خلال فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية في الرياض، وهي تهدف إلى تسهيل إجراءات التقديم على التأشيرات وجذب المزيد من السياح في السنوات المقبلة. صرح عبد الهادي المنصوري، مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، بأن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بالتطور الرقمي وتحسين تجارب المستفيدين.

السعودية تطلق منصة التأشيرات الرقمية: خطوة نحو تسهيل الإجراءات واستقطاب السياح

تقدم المنصة آليات متقدمة وموحدة بالتعاون مع أكثر من 30 هيئة ووزارة وقطاع خاص، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة البيانات. كما تتيح فرصة الحصول على التأشيرات لحضور الفعاليات المختلفة بالمملكة، وتدعم تقنيات التحقق والتأكيد السريعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لزيادة عدد السياح وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تستهدف جذب 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030. كما تقدم المنصة فرصًا لأكثر من 50 جهة حكومية وقطاع خاص من خلال التأشيرة الحكومية.

تُعد هذه الخطوة تجسيدًا للجهود الرامية إلى تيسير الإجراءات الحكومية وتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة.