"هيئة الطرق" تعلن إغلاق طريق الهدا بالطائف خلال يوم غد لأعمال الصيانة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للطرق،‏ إغلاق طريق عقبة الهدا يوم غد الأحد من الساعة 9:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً؛ لأعمال الصيانة .

وبيّنت الهيئة في إنفوجراف نشرته اليوم، أنه يمكن سلوك طريق السيل كطريق بديل للقادمين والمغادرين من وإلى محافظة الطائف.

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