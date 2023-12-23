انت الان تتابع البيت الأبيض: صواريخ الحوثيين التي استهدفت إيلات يمكن ربطها بإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 10:50 صباحاً

اتهم البيت الأبيض، اليوم السبت، إيران، بتقديم أنظمة جوية مسيّرة وصواريخ كروز وأخرى باليستية ضد السفن للحوثيين. وقال البيت الأبيض: صواريخ الحوثيين التي استهدفت إيلات- جنوبي إسرائيل، يمكن ربطها بإيران. وأضاف: إيران منخرطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر. يُشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، كان قد دعا عشرات الدول إلى اتخاذ خطوات للتصدّي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء الدفاع للترويج لتشكيل تحالف بحري، للقيام بعملية عسكرية جديدة لتأمين التجارة في الممر المائي. وقال "أوستن": "نحن جميعاً هنا لأن عديداً من الدول يمكن أن تسهم بشكل مباشر في جهودنا المشتركة للحفاظ على الممرات المائية الإستراتيجية آمنة"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف: "هذه الهجمات المتهورة للحوثيين تمثل مشكلة دولية خطيرة، وتتطلب رداً دولياً حازماً".

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