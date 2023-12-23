انت الان تتابع "مهاجمة السفن" في البحر الأحمر تدفع شركة شحن ألمانية لفرض رسوم إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

انضمّت شركةُ "هاباغ لويد" الألمانية إلى منافسيها، الجمعة، في إعلان رسوم إضافية على البضائع التي تنقلها من وإلى الشرق الأوسط؛ وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت شركة الشحن: إنّه سيتمّ تطبيق "رسوم إضافية موسمية مؤقتة" على الحاويات المسافرة من آسيا وأوقيانوسيا إلى منطقة البحر الأحمر، التي تضمّ مصر والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن، اعتبارًا من الأول من يناير وحتى إشعار آخر.

وأضافت: أن الحاويات التي تسير في الاتجاه المعاكس ستطالب كذلك "برسوم تشغيلية إضافية على عودتها سالمة".

واعتبارًا من 22 يناير، سيتمّ تطبيق هذه الرسوم الإضافية أيضًا على البضائع المسافرة من المنطقة بين الهند والشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية.

وتتراوح الرسوم الإضافية بين "250" دولارًا إلى "1000" دولار؛ اعتمادًا على المسار وحجم الحاوية.

وقال متحدث باسم "هاباغ لويد": إن الرسوم الإضافية جاءت استجابةً للوضع الغامض في البحر الأحمر.