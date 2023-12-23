انت الان تتابع "مهاجمة السفن" في البحر الأحمر تدفع شركة شحن ألمانية لفرض رسوم إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
23 ديسمبر 2023, 11:06 صباحاً
انضمّت شركةُ "هاباغ لويد" الألمانية إلى منافسيها، الجمعة، في إعلان رسوم إضافية على البضائع التي تنقلها من وإلى الشرق الأوسط؛ وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ووفق وكالة "رويترز"، قالت شركة الشحن: إنّه سيتمّ تطبيق "رسوم إضافية موسمية مؤقتة" على الحاويات المسافرة من آسيا وأوقيانوسيا إلى منطقة البحر الأحمر، التي تضمّ مصر والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن، اعتبارًا من الأول من يناير وحتى إشعار آخر.
وأضافت: أن الحاويات التي تسير في الاتجاه المعاكس ستطالب كذلك "برسوم تشغيلية إضافية على عودتها سالمة".
واعتبارًا من 22 يناير، سيتمّ تطبيق هذه الرسوم الإضافية أيضًا على البضائع المسافرة من المنطقة بين الهند والشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية.
وتتراوح الرسوم الإضافية بين "250" دولارًا إلى "1000" دولار؛ اعتمادًا على المسار وحجم الحاوية.
وقال متحدث باسم "هاباغ لويد": إن الرسوم الإضافية جاءت استجابةً للوضع الغامض في البحر الأحمر.
وفضلًا عن "هاباغ لويد"، فرضت شركتا "ميرسك" و"سي.إم.إيه سي.جي.إم" رسومًا إضافية أيضًا، بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن العابرة في البحر الأحمر؛ ممّا أثار مخاوف من عرقلة التجارة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر "مهاجمة السفن" في البحر الأحمر تدفع شركة شحن ألمانية لفرض رسوم إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.