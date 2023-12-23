"الزكاة" تنال جائزةَ التميُّز في مستوى نضج ممارسات الأداء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 11:12 صباحاً

حصلت هيئةُ الزكاة والضريبة والجمارك، على جائزة التميُّز في نظام إدارة الأداء، بعد التقييم المرتفع الذي حصلت عليه بتصنيف "متكامل - INTEGRATED" في مشروع تقييم نضج إدارة الأداء من قبل معهد مؤشرات الأداء الرئيسة "The KPI Institute"؛ وهو معهد عالمي رائد متخصّص في أبحاث واستشارات الأداء المؤسسي. ويُشير هذا التقييم إلى مستوى عالٍ من النضج في ممارسات إدارة الأداء في الهيئة؛ إذ يُعدُّ من أعلى النتائج المسجلة للجهات المشاركة في دول مجلس التعاون الخليجي. وشملت محاورُ التقييم، التخطيطَ الاستراتيجي، وقياسَ الأداء، وإدارةَ أداء الموظفين، وثقافةَ الأداء، وتحسينَ الأداء؛ حيث اعتمد المشروع على التقييم القائم على المعطيات والأدلّة، من خلال استعراض وتقييم الأدوات والإجراءات المعمول بها في الهيئة، وكذلك على الاستبيانات والمقابلات مع الأطراف المعنية لمناقشة جوانب التقييم، والتحقق من صحة تقييم الأدلة والنتائج. وتُستخدم مؤشرات الأداء الرئيسة باعتبارها معايير منهجية لتقييم الأعمال والوظائف التنظيمية، إلى جانب اتّساقها مع الاستراتيجية عبر جميع الوحدات والإدارات والأفراد، فيما يعتمد تحسين الأداء على تحليل البيانات واسعة النطاق، والنجاح في دمج نظام إدارة الأداء وثقافة بيئة العمل.

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