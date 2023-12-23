الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 11:18 صباحاً

توعّد البريجادير جنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، بأن البحر المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب "جرائم في غزة"، وفق تعبيره. ووفق ما أوردته وكالة "تسنيم" قال "نقدي": سيتعين عليهم قريبًا انتظار إغلاق البحر المتوسط و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى". يشار إلى أن جماعة الحوثي اليمنية شنّت هجمات ضد سفن تجارية تبحر في البحر الأحمر ردًّا على العدوان الإسرائيلي بحق غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها. وقال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

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