"تخيَّلْ: يزيد وزنك كلما قام طفلك بسلوك غير صحي".. تجربة اجتماعية لـ"الصحة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 11:32 صباحاً

تحت عنوان "تخيل لو كان أكل طفلك وسلوكياته غير الصحية تنعكس عليك وتزيد من وزنك وتؤثر على صحتك".. نفّذت وزارة الصحة تجربة اجتماعية. واستهدفت التجربةُ الكشفَ عن السلوكيات غير الصحية للأطفال في المنزل من أسئلة حول: تناول الوجبات السريعة أو الخضروات، وممارسة الألعاب الحركية أو الإلكترونية، أو تناول الغذاء أمام التليفزيون في المنزل، والنوم المبكر، وتناول الشيكولاتة. وأوضحت الوزارة أن معدلات زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال في المملكة تضاعفت إلى أكثر من 3 أضعاف خلال العقود الأربعة الأخيرة، ومن المتوقع زيادتها مع تقدم السكان في العمر.

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