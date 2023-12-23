انت الان تتابع منع صحفية روسية من الترشح للانتخابات الرئاسية أمام "بوتين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 11:40 صباحاً

أعلنت الحملة الانتخابية للصحفية التلفزيونية السابقة "يكاترينا دونتسوفا"، اليوم "السبت"؛ أنها مُنعت من الترشح أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات المقررة في مارس المقبل. وبيّنت الحملة في قناتها على "تليجرام"، أن المنع يعود إلى أخطاء في طلب تسجيل المرشحة؛ وفقًا لـ"رويترز". ويخوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في مارس 2024، وهي خطوة ستسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

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