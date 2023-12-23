تراند اليوم : لماذا لم تنضم المملكة إلى تحالف "حارس الازدهار"؟.. بالفيديو: رئيس مركز الخليج للأبحاث يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور عبد العزيز بن صقر أسباب عدم انضمام المملكة إلى تحالف "حارس الازدهار" لمواجهة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وقال خلال مداخلة مع برنامج "هنا الرياض" المذاع على قناة الإخبارية: "هذه مسؤولية دولية وهذا يستوجب موقف دولي وليس موقف مجموعة معينة، وقانون البحار ينظم هذا الشيء".
وتابع: " المملكة تتفاوض مع الحوثي ولا تريد أن تعطل هذه المفاوضات، وقبل أزمة غزة كادت أن تصل المملكة إلى خارطة الطريق التي اقترحتها على 3 مراحل، وكان إعلانها قريب جدا".
وأضاف: "الدول التي شكلت التحالف هي من لديها القدرات البحرية الكبيرة، فهي ليست بحاجة إلى قدرات المملكة البحرية وإنما هي تحتاج إلى الشرعية، والمملكة لا ترى استخدام الأسلوب العسكري في ممر هادئ مثل البحر الأحمر مناسبا لأنه سوف يصعد من التوتر وردات الفعل، وإنما البعد الدبلوماسي وإيجاد حوار مختلف والضغط على إيران الداعمة للحوثيين يعتبر الحل الأفضل بدلا من الحلول العسكرية".