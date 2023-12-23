تراند اليوم : لماذا لم تنضم المملكة إلى تحالف "حارس الازدهار"؟.. بالفيديو: رئيس مركز الخليج للأبحاث يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور عبد العزيز بن صقر أسباب عدم انضمام المملكة إلى تحالف "حارس الازدهار" لمواجهة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وقال خلال مداخلة مع برنامج "هنا الرياض" المذاع على قناة الإخبارية: "هذه مسؤولية دولية وهذا يستوجب موقف دولي وليس موقف مجموعة معينة، وقانون البحار ينظم هذا الشيء".

وتابع: " المملكة تتفاوض مع الحوثي ولا تريد أن تعطل هذه المفاوضات، وقبل أزمة غزة كادت أن تصل المملكة إلى خارطة الطريق التي اقترحتها على 3 مراحل، وكان إعلانها قريب جدا".