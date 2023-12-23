تراند اليوم : لمرة واحدة في السنة.. "الحج" تحدد شرط زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي

صحيفة الخليج 365: أكّدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة إصدار تصريح عند الرغبة في زيارة الروضة الشريفة، من خلال تطبيق "نُسك" أو تطبيق "توكلنا".

وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن للمستفيد حجز الروضة الشريفة، إلا بعد مضي 365 يوماً على آخر تصريح صدر له.