تراند اليوم : مجزرة براغ .. إصابة إماراتيين أثناء رحلة سياحية برفقة ابنتيهما في التشيك وأحد أقاربهما يروي التفاصيل

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مرتكب مجزرة براغ برصاص بندقيته الخميس الماضي، أصاب زوجين إماراتيين كانا مع ابنتيهما في رحلة سياحية إلى جمهورية التشيك واللذين غادرا غرفة العناية الفائقة أمس الجمعة، بعد خضوعهما لعمليتين جراحيتين.

شقيق الزوجة يتلقى اتصالا

وأفادت أن الدكتور خليفة المحرزي، شقيق الزوجة، تلقى اتصالاً من سفارة الإمارات في براغ، طمأنته فيه على صهره المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي، مدير عام بلدية أم القيوين، وزوجته روضة المحرزي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بعد خضوعهما لعمليتين جراحيتين في مستشفى جامعة Charles University حيث وقعت المجزرة بباحتها.

رصاصة في صدر الزوجة ورصاصتين أصيب بهما الزوج

وأضاف أن الأطباء استخرجوا رصاصة أصابت شقيقته في الصدر، قريبا من القلب. كما استخرجوا رصاصتين أصيب بهما الزوج، واحدة في الكتف وثانية بأعلى "الترقوة" المتصل عظمها أفقياً من الكتف إلى الصدر.

رحلة سياحية 10 أيام

وكان الزوجان سافرا إلى جمهورية التشيك في رحلة سياحية لعشرة أيام، وبرفقتهما ابنتاهما: مريم البالغة 10 سنوات ولطيفة الأصغر سنا منها بعامين، إلا أن الأسرة التي كانت تمر بباحة الجامعة قبل يوم من العودة إلى الإمارات، وجدت نفسها وسط وابل مفاجئ من الرصاص.

وتابعت الصحيفة بموقعها اليوم السبت، أن الدكتور خليفة المحرزي، ذكر بأن شقيقه خالد سافر أمس مع عدد من أفراد أسرة زوج شقيقته روضة، للاطمئنان في براغ على حالتيهما وإحضار ابنتيهما الموجودتان في مقر سفارة الإمارات بالعاصمة التشيكية.

يذكر أن شابا تشيكيا يدعى David Kozák البالغ 24 عاما، نفذ هجومه الإرهابي على المارة بالباحة المتصلة بمستشفى تشارلز وأصاب 25 شخصا على الأقل، قبل أن ينهي حياته منتحراً.