تراند اليوم : شاهد.. مواطنة تروي قصة زواجها من «إيطالي» بعدما رأته بالصدفة في إنستقرام

صحيفة الخليج 365: روت مواطنة، قصة زواجها من رجل إيطالي، بعد رؤيتها له بالصدفة من خلال تطبيق إنستقرام.

وقالت خلال مقطع فيديو: "ظهر لي في قائمة الأصدقاء المقترحين بإنستقرام واحد حلو، وقلت مين هذا الحلو".

وأضافت أنها في اليوم التالي ذهبت لحضور إحدى الفعاليات وقابلته بالصدفة، قائلة: "صديقاتي قالوا لي روحي سلمي عليه".

وقال الشاب الإيطالي "الساندرو": "قلت ليه قاعدين يطالعوني"، لترد المواطنة بأنه كان هناك توافق بينهم غير طبيعي.

ورد عليها الشاب قائلا: "قلت أنتي راح تصيرين زوجتي المستقبلية، كنت محظوظ جدا".