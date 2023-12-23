اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. مواطنة تروي قصة زواجها من «إيطالي» بعدما رأته بالصدفة في إنستقرام

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: روت مواطنة، قصة زواجها من رجل إيطالي، بعد رؤيتها له بالصدفة من خلال تطبيق إنستقرام.

وقالت خلال مقطع فيديو: "ظهر لي في قائمة الأصدقاء المقترحين بإنستقرام واحد حلو، وقلت مين هذا الحلو".

وأضافت أنها في اليوم التالي ذهبت لحضور إحدى الفعاليات وقابلته بالصدفة، قائلة: "صديقاتي قالوا لي روحي سلمي عليه".

وقال الشاب الإيطالي "الساندرو": "قلت ليه قاعدين يطالعوني"، لترد المواطنة بأنه كان هناك توافق بينهم غير طبيعي.

ورد عليها الشاب قائلا: "قلت أنتي راح تصيرين زوجتي المستقبلية، كنت محظوظ جدا".
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا