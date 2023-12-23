شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تباشر الخطة الميدانية لمعالجة آثار الحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت أمانة محافظة جدة اليوم، رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحالة المطرية التي شهدتها أحياء المحافظة صباح السبت، والعمل على تحرير المحاور والطرق الرئيسية في المدينة، في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد.

وشهدت المحافظة فجر السبت، هطول أمطار تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، ومن المتوقع استمرارها إلى يوم الإثنين بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية؛ حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.