شكرا لقرائتكم خبر عن لتجويد الخدمات البيطرية.. فريق من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية يزور "بيئة مكة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، مع فريق من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لمناقشة آلية تقديم الخدمات البيطرية المقدمة للمستفيدين بالمنطقة.

ورافقهم خلال الزيارة مدير إدارة مكافحة الأوبئة بمركز وقاء، الدكتور فيصل عسيري، ومدير إدارة الصحة الحيوانية بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة فؤاد الحمراني.

تجويد الخدمات البيطرية

اشتمل اللقاء على التعريف بدور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في تقييم مستوى الخدمات البيطرية المقدمة.

وكان هناك فريق آخر متزامن زار مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، وحضر فيه مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، ونائبه الدكتور محمد بن عبدالله الحتيرشي، والدكتور علي بن مقبل الهاجوج، رئيس وحدة الثروة النباتية بالمكتب، وممثل مركز وقاء عبدالعزيز الثبيتي.

وفي تفاصيله استعرض الدكتور أحمد الإدريسي دور المنظمة في تقييم عمل المؤسسات والجهات الحكومية التي تقوم بتقديم خدمات الثروة الحيوانية .

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف إلى اهمية تقديم الخدمات البيطرية بجودة ومستوى عالي للمستفيدين بالمنطقة .