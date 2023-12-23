شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم وبحرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة.

وأشار إلى أن الحالة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

الطقس في مكة المكرمة

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 12 مساءً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وبين أنها تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.

الطقس في مناطق السعودية

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.