شخص يكشف عن ردة فعله عندما رأى طليقته بالصدفة بعد مرور سنوات في مطعم.. ولهذا السبب شعر بتأنيب الضمير

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة رجل طلق زوجته بسبب عدم رضاها عنه، ثم قابلها مرة أخرى بعد سنوات، ووجدها قد تغيرت كثيرًا.

وروى الرجل في القصة أنه تزوج من امرأة كانت ناكرة للعشرة، ولم يكن يرضيها أي شيء، مما جعله يطلقها بعد فترة.

وأضاف: “كرهتها كرهًا شديدًا، لكنني لم أظلمها أبدًا، بل طلقتها على الطريقة الإسلامية، وهي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.

وبعد سنوات، تزوج الرجل مرة أخرى، ورزق بفتاة.

وخلال إحدى السهرات، اصطحب الرجل زوجته الجديدة وابنته إلى مطعم، وهناك قابل زوجته السابقة.

ووجد الرجل أن طليقته قد زاد وزنها، وأصبحت غير جميلة، كما لاحظ أنها كانت تنظر إلى زوجته الجديدة طوال الوقت.

وأكد الرجل أنه شعر بتأنيب الضمير بسبب شعوره بالسعادة والانتصار، وذلك لأن طليقته قد تغيرت، وأصبحت غير جميلة، بينما كانت زوجته الجديدة جميلة وسعيدة.