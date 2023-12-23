تفاجأت به داخل الطائرة.. عروس تكشف عن تصرف غريب من زوجها أثناء سفرهما لقضاء شهر العسل

كشفت عروس عن موقف غريب حدث معها أثناء قضاء شهر العسل مع زوجها، حيث تفاجأت بأنه حجز لنفسه مقعدًا في الدرجة الأولى بالطائرة، بينما حجز لها مقعدًا في الدرجة السياحية.

وأعربت العروس عن صدمتها من موقف زوجها، وقالت: “أشعر أنه عيب أن أجلس وحدي، خاصة أن الدرجة الأولى كانت فارغة، وكان بإمكانه أن يحجز لي مقعدًا فيها”.

وأضافت: “بعد هذا الموقف، لم أتحدث معه، ولم يبرر لي تصرفه”.

وأردفت: “شعرت بالاشمئزاز منه، وكنت أفضل أن يحجز لنا مقعدًا واحدًا في الدرجة السياحية، بدلًا من أن أجلس وحدي بالطائرة”.