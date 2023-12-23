تركيا تُصدر قرارا جديدا بشأن تأشيرة السياحة للسعوديين

أصدرت الجريدة الرسمية التركية، السبت، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإعفاء مواطني 6 دول عربية من تأشيرة الدخول إلى تركيا لمدة تصل إلى 90 يومًا عند زيارة البلاد لغايات سياحية.
وشمل الإعفاء مواطني السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين والإمارات وكندا وسلطنة عمان.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي تركيا لتعزيز السياحة وجذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.
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