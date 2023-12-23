السماح باستخدام الدراجات الهوائية والإسكوتر داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

فعّلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلةً في المركز العام للنقل، مبادراتٍ لتعزيز استخدام وسائل النقل الخفيفة، ومنها الدراجات الهوائية والإسكوتر، وتوعية المجتمع بشأن كيفية استخدامها بشكل آمن.

عقد المركز العام للنقل سلسلة اجتماعات تحفيزية مع شركاء النجاح من الجهات ذات العلاقة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهم: أمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للنقل، وجامعة أم القرى، وشركة كدانة للتنمية والتطوير. تم الاتفاق على أن تبدأ المبادرة في ممرات المشاة والأحياء، ومواقف السيارات، وحول جبل الرحمة بمشعر عرفات وجامعة أم القرى.

قامت جامعة أم القرى بمواكبة المبادرة من خلال توفير 30 سكوترًا في أربع محطات على امتداد الحرم الجامعي، كما وفّرت 70 سكوترًا كهربائيًّا لأكثر من 1100 مشترك في المبادرة عن طريق ذراعها الاستثماري “شركة وادي مكة للتقنية”. تسعى الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى تحسين البيئة الجامعية والمجتمعية، وتقديم تجربة مثالية لمنسوبي وطلبة الجامعة وزوارها، وتحقيق الفائدة المجتمعية حسب المخطط له في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.