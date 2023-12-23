شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع طريقة للتخلص من حموضة المعدة.. عليك اتباعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمتلك المريء عضلة، تسمى العاصرة وتتحكم في الممر بين المرِّيء والمعدة، وعندما لا تغلق تماماً. يتدفق حمض المعدة والطعام مرة أخرى إلى المَرِّيء.



ويسمى المصطلح الطبي لهذه العملية هو «الارتجاع المعدي المَرِّيئي». ويسمى التدفق العكسي للحمض بالارتجاع الحمضي. لذلك نقدم لكم أسرع طريقة للتخلص من الحموضة.

1-تناول الطعام باعتدال وببطء:

عندما تكون المعدة ممتلئة جداً، يمكن أن يكون هناك المزيد من الارتجاع إلى المَرِّيء، وهو ما ينتج عنه الحموضة الشديدة. لذلك يجب تناول وجبات صغيرة بشكلٍ متكررٍ بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة يومياً.



2-تجنب بعض الأطعمة:

النعناع والأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل والطماطم والبصل والثوم والقهوة والشاي والشوكولاتة؛ تتسبب في تفاقم أعراض الحموضة. لذلك من الأفضل تجنب هذه الأطعمة للتخلص من الحموضة.



3- عدم شرب المشروبات الغازية:

تؤدي المشروبات الغازية إلى التجشؤ وإرسال الحمض إلى المَرِّيء ما يزيد الشعور بالحموضة.

المشروبات الغازية من المشروبات الممنوعة لمن يعانون من الحموضة؛ فهي تجعل المريض يتجشَّأ. ما يؤدي إلى إرسال الحمض إلى المَرِّيء، وهو ما ينتج عنه تفاقم الشعور بالحموضة.



4- حافظ على استقامة جسمك بعد الأكل:

عند الوقوف أو الجلوس، فإنَّ الجاذبية وحدَها تساعد في الحفاظ على الحمض في المعدة، ولكن عند الاستلقاء، يزداد الإحساس بالحموضة؛ لذلك حاولي الانتهاء من تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات. ما يعني عدم الحصول على قيلولة بعد الغداء، وعدم تناول وجبات متأخرة أو وجبات خفيفة في منتصف الليل.



5. الإقلاع عن التدخين:

قد يؤدي النيكوتين إلى إرخاء العضلة العاصرة للمَرِّيء السفلية؛ ما ينتج عنه الشعور المستمر بالحموضة.