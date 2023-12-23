انت الان تتابع "الأونروا": إسرائيل أمرت 150 ألف فلسطيني بالانتقال لأماكن تشهد غارات جوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 12:15 مساءً

أفاد مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة "توم وايت"، اليوم "السبت"؛ بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أمرًا لسكان منطقة في وسط قطاع غزة بالانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية. وقال "وايت" على منصة "إكس": "الناسُ في غزة بَشَرٌ، وليسوا قطعًا على رقعة شطرنج.. وتمّ تهجير كثيرين منهم عدة مرات". وأضاف: "أن الجيش الإسرائيلي يأمر الناسَ بالانتقال إلى مناطق تشهد غارات جوية، وليس هناك مكان آمن، ولا مكان يذهبون إليه". وأوضح أن أمر الإخلاء الأخير يشمل أكثر من 150 ألف شخص.

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