دولة إفريقية تسمح للبنوك بفتح حسابات لشركات العملات المشفرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 12:20 مساءً

في خطوة تُنهي حظرًا طبّقه البنك المركزي في 2021، سمحت نيجيريا، صاحبة أكبر معدل اعتماد للعملات المشفرة بعد الهند، للبنوك، بالتعامل مع الشركات التي تطرح العملات الرقمية. وقالت صحيفة "بيزنس داي" النيجيرية نقلًا عن بيان: طلب البنك المركزي النيجيري من البنوك فتح حسابات لشركات العملات الرقمية. وفي فبراير 2021، كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات للمؤسسات المالية التي تتلقى الودائع، بأن تغلق -على الفور- الحسابات التي تتعامل في بورصات العملات المشفرة أو تديرها، قائلًا إن مثل تلك الصفقات "محظورة". ووفقًا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، من شأن تخفيف القواعد تعزيز بورصة العملات المشفرة، والتي تسعى للتوسع في تلك البلاد التي تحتل المرتبة الثانية في مؤشر الاعتماد التابع لشركة تشين أناليسيس الخاصة بتحليل البلوك تشين. وقالت تشين أناليسيس في سبتمبر الماضي: إن المعاملات بالعملة المشفرة في نيجيريا نمت بواقع 9%، رغم تراجع أسعار الأصول الافتراضية مثل البيتكوين.

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